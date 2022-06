8 ideas de senderos para patios y jardines

Si eso no te conviene, puedes buscar esta planta: Dichondra repens, no es una gramínea, pero tapiza el suelo, tiene unas hojas redondeadas de color verde intenso, crece lentamente alcanzando entre 5 y 10 centímetros de altura, requiere poca o ninguna poda y se ve estupenda entre las losetas de tu jardín. Otra característica es que requiere menos agua que el césped. También está esta otra: el Trebol enano( Trifolium repens) es una especie perenne de tallos rastreros, de color verde todo el año y con manchas blancas, tolera cortes intensos, aunque no los necesita frecuentemente. Lo importante de esta planta para ubicarla, en este preciso lugar de transito, es que es más resistente a las pisadas que la variedad anterior.

Estas recomendaciones consúltalas con los expertos en jardines de tu zona, siempre habrá alguna variedad que tenga más éxito según los diferentes climas.