¿Habitación libre? – ¡7 Ideas increíbles para aprovechar el espacio extra!

Si te sobra espacio una idea fantástica es tirar muros. Si tienes una diminuta habitación que ya no ocupas, un baño, o un armario que ya no necesitas, por qué no tirar el muro y hacer la habitación contigua más grande, claro, siempre y cuando el muro no sea de carga.

Esta es una excelente idea, puedes ampliar tu cocina y tener esa isla y gran comedor que tanto soñaste, o bien, puedes ampliar tu habitación, convirtiendo el que solía ser el cuarto de alguno de tus hijos en un walk in closet, o tener una pequeña sala con terraza frente a tu cama. En la imagen vemos cómo se beneficia una pequeña sala del espacio extra. ¡Se ve fenomenal! Para saber cómo hacer una ampliación en tu hogar, puedes leer 6 pasos para ampliar tu casa con ¡éxito!