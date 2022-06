¿Cómo ahorrar mejor en tu propio hogar? – ¡7 consejos geniales!

El agua y la electricidad son recursos muy valiosos en cualquier hogar. Para ahorrar un poco de electricidad al momento de lavar tu ropa, te recomendamos que la laves con agua fría. El efecto de los detergentes es el mismo, pero con la diferencia de que tu lavadora no tiene que gastar electricidad en calentarla.

Otro consejo para no gastar tanto es lavar solamente cuando tengas cargas completas. Probablemente no querrás esperar hasta que tengas una enorme montaña de ropa para lavar, pero procura esperar solamente hasta que se llene una carga de lavado. Así no desperdiciarán agua y electricidad, en cargas pequeñas.