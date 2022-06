8 sencillas ideas que modernizarán tu baño ¡ya!

Ahora una alternativa perfecta, si lo que estás buscando es agregar algo, pero sin quitar nada de lo que ya tienes en tu cuarto de baño. Muchas veces lo que ocurre en la apariencia, no sólo del baño sino de cualquier otra habitación, es que no hay un desgaste físico como tal, sólo que la imagen que denotan día con día comienza a volverse tediosa, dado que no cuenta con algo novedoso que mostrar.

Estamos casi seguros que eso es más común de lo que pudiera parecer. Lo conveniente aquí es que no se necesita una gran inversión de diseño y tiempo para darle algo novedoso al baño. En este diseño realizado por López Duplan Arquitectos basta con un bello ramo de flores para darle novedad. Y a nosotros se nos ocurre que intercambiando el espejo también se puede genera un buen cambio.