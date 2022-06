La remodelación de este departamento te demostrará que nada es imposible

Al pensar en una remodelación o una reforma para nuestras viviendas, invariablemente pensamos en que es muy caro, en las molestias que conlleva tener a gente trabajando dentro de la casa o apartamento, que tal vez no sea la mejor opción, en fin, nos ponemos miles de trabas para no realizar y ejecutar una acción que puede llevar a resultados extraordinarios, mejorando la calidad de vida que se desarrolla en estos espacios. El día de hoy, veremos un antes y después de un apartamento en la ciudad de Carabobo, Venezuela, donde el arquitecto José D'Alessandro diseñó y ejecutó un sencillo pero eficiente proyecto de reforma para un espacio anticuado y poco aprovechado. Veremos cómo con un presupuesto no excesivo y excelentes ideas, se puede transformar de manera sorprendente el espacio que habitamos.