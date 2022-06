7 jardines pequeños ¡bonitos y sencillos!

Tener un jardín es un símbolo de renombre y prosperidad. Pero también es un pequeño lujo que nos llegamos a dar para recordaros lo que es vivir fuera de la ciudad. Un jardín es un respiro de alivio en medio del estrés del día a día. Un recordatorio de que hay algo más allá de las calles de asfalto, de los edificios altos, y del ruido de los coches. Pero tener un hermoso jardín también implica una gran responsabilidad. Las platas, al igual que los animales, son seres vivos que necesitan de nuestra atención, y que si o la recibe comienzan a ponerse tristes. Sus tallos van observando cada vez más el piso, hasta que finalmente un día las encontramos secas, con un poco de belleza que nos recuerda que son frágiles, pero que siempre podemos volver a resucitarlas con un poco de cuidados y atención.

Tener un bello jardín no significa tener un jardín enorme, ni tampoco muchas flores. La belleza de los jardines radica en su sencillez, en la armonía de los colores de las flores que combinamos; en los aromas de los árboles; en ese olor a pasto recién cortado que nos invita a olvidarnos de todo y recostarnos en él; a ese delicioso olor a tierra mojada en las tardes lluviosas; en la alegría de las flores coloridas, y en la paz de las plantas que se mueven con el viento. Y para demostrarlo, hemos reunido 7 jardines pequeños y sencillos, que te harán sentir envuelto en belleza y tranquilidad. Así que, ya no tendrás más pretextos para no tener un jardín en casa.