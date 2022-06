Estas son las plantas que no pueden faltar en tu huerto-jardín

Cuidar de nuestra salud no sólo es protegernos en época de frío, ni cuidarnos de no tomar cosas frías cuando hace calor. Cuidar nuestra salud es también cuidar lo que comemos, con lo que lo elaboramos, y hasta dónde o cómo han sido cultivamos. Y obviamente también implica en curarnos cuando estamos enfermos. El uso de químicos, tanto para cultivo, como para sanarnos, dañan nuestro cuerpo más de lo que imaginamos. Anteriormente, las abuelas tenían tés curativos y remedios caseros para cualquier cosa. El resultado: personas que tenían mejores defensas, que enfermaban poco, y que no creaban resistencia a algunos fármacos. Un huerto herbolario te ayudará a cuidar de la salud de tu familia.

Podrás preparar un efectivo té curativo en unos cuantos minutos, con la ventaja de que será mucho más efectivo que uno de esos pequeños sobrecitos de infusiones que venden en las tiendas. Y para ayudarte a saber las propiedades de las plantas, hemos reunido aquí las más indispensables, y útiles que debes tener en tu huerto herbolario.