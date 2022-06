7 ideas para optimizar espacio en cocinas pequeñas

Si tu cocina es muy pequeña, probablemente estés sufriendo cada que abres la puerta del refrigerador, pues obstruye el paso, o golpea otros muebles. Pues bien, podrías sacar e refrigerador de la habitación. No te preocupes, no es ningún pecado, ni tampoco morirás sin un refrigerador en tu cocina. De hecho, podrías aprovechar su presencia afuera, y construir un pequeño almacén cerca, como el que se nos propone en esta imagen. Y si no necesitas demasiado espacio extra, simplemente puedes colocarlo fuera de tu cocina.