Las mejores plantas de interior para cada habitación del hogar

¿Cuáles son las mejores plantas de interior? te lo decimos aquí. Cada habitación es un espacio único. No es posible hacer lo que hacemos en el baño en la cocina, n tampoco cocinar en la recámara, aunque en todas podemos descansar y tomarnos un tiempo para nosotros. Sin embargo, algunas veces necesitamos un compañero que nos ayude a tomarnos ese tiempo. Los animales son excelentes, cuando de eso se trata, pues no sólo reciben, sino también nos demuestran su cariño. Pero no todos tenemos el tiempo o el lugar para poder tener una mascota. Así que si quieres hacer tu hogar más hermoso, y tener algo que te haga sentir bien contigo mismo, y que de vez en cuando te de pequeños detalles de amor, entonces lo que necesitas es incluir una planta en tus habitaciones.

Mucha luz, regular, sol y sombra, sólo sombra, con aroma, con flores, las necesidades y características de las plantas las hacen tan diferentes entre ellas como lo son tus habitaciones, y al igual que tu hogar, mantienen su identidad por su color verde, que no puede faltar en el hogar. Ese color verde que contagia alegría y energía, y que poco a poco te va llenando de tranquilidad. Pero al ser tan diferentes, una planta de la otra, y una habitación de la otra, es necesario elegir con cuidado en dónde las vas a colocar. Y para ayudarte te dejamos algunos consejos y sugerencias sobre qué planta va mejor con cada habitación.