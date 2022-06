Lo que debes saber si quieres vivir en un barco

Tu casa en el mar – ¿Es posible vivir en un barco?

Algunos de nosotros tenemos alma de piratas, nos gusta la aventura, amamos el mar, no queremos estar atados y soñamos con grandes bergantines y poder andar de un lado al otro sin preocuparnos de nada. Recordamos la frase del pirata de Disney de Peter Pan cantando: ¡Ay la vida de un pirata es la vida mejor! Es siempre muy divertida… Vivir en un barco es una tentación que a muchos se nos ha pasado por la cabeza cuando los costos de las casas, el deseo de libertad y el amor al mar nos confrontan.

No hay duda que vivir en un barco suena genial, ¿Pero es posible vivir en un barco? ¿Cómo es vivir en uno? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de hacerlo? Resuelve aquí tus dudas. Vivir en un barco no tiene que ser una idea loca y fantástica, ¡es posible! Ya está siendo una tendencia real en muchos países y tú puedes comenzar en Cancún, Colima, Oaxaca, o en la playa de tu preferencia. Las cosas no son tan fáciles como comprar un barco, pero es el comienzo. Así que si lo tuyo es vivir en un bote, que no es decir en un barril, como el chavo del ocho, continúa leyendo para saber más sobre éste estilo de vida.