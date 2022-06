Materiales de construcción: 6 consejos con concreto

Henning Stummel Architects Ltd

Hace más de 5000 años, los egipcios usaban una receta primigenia de concreto para construir las pirámides pero no fue hasta los antiguos romanos que se utilizó una mezcla cercana a la moderna para edificar muchas de sus maravillas arquitectónicas, como el Coliseo y el Panteón. En 1824, el inglés Joseph Aspdin, patentó el cemento Portland (el material que conocemos hoy en día y que recibe su nombre por la similitud con las piedras de las canteras inglesas de Portland). En 1915, Lynn Mason Scofield fundaba la primera compañía en producir químicos para colorear el cemento. A principios de la década de 1950, F. D. Davis Company introdujo la idea de añadirle óxido de hierro sintético para lograr una amplia gama de colores de tonos tierra. Estos últimos eventos han hecho que se extienda aún más la popularidad del cemento no sólo en construcción sino también en decoración. ¿A qué no lo sabías, verdad? ¡Pues ahora ya lo sabes!