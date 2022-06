6 tendencias para tu jardín en este 2016

A medida avanzamos hacia el verano, los jardines se están llenando de color y de vida, las lluvias están trayendo de regreso la humedad y la luz del sol se ha vuelto más brillante. Si no has hecho nada por tu jardín este año, ¡el momento es ahora! No tienes que ser un jardinero experto para ver el resultado de tus esfuerzos y es una actividad que puede realizarse con tu familia y amigos. Lo que necesitas es un espacio en el que poner a prueba tu creatividad y determinación.

Ahora, un jardín con estilo no tiene por qué sacrificar la utilidad. En este libro de ideas de homify, te compartimos estas 6 tendencias de diseño para este año, e incluimos el nombre de algunas plantas nativas, flores, vegetales, frutas e hierbas de olor que harán de tu jardín un espacio del que no querrás salir. Saca tu equipo de jardinería y planea cómo quieres que se vea.