Fachadas de casas: 7 ideas para mejorarla

Pasa que en ocasiones nos quedamos observando una habitación detalladamente. No existe ningún color, más que el blanco, no tiene nada de malo, el blanco es un clásico, otorga luz y no hay algo más elegante en interiores que el blanco. Pero tal vez sea hora de un cambio. Atrévete a tomar el riesgo, ve a la tienda de pinturas más cercana y elige un color, si gustas puede ser tu favorito. Y pinta tu casa, sigue la guía del círculo cromático y todo estará bien. Todo el mundo tiene algún vecino que pinta su casa de un color muy llamativo.