La belleza y resistencia de los pisos de piedra: ¡10 ideas para tu casa!

Otra ventaja que tiene el uso de la roca en nuestros suelos es su capacidad para evitar resbalones no deseados, por lo que son excelentes para colocar en nuestro camino en la regadera o en el baño, en especial si solemos ser algo descuidados al salir de la regadera o tenemos niños pequeños que puedan sufrir algún accidente. Su limpieza es otro plus que no podemos negar, ya que son muy fáciles de limpiar ante las manchas y el polvo puede recogerse una vez al día o cada tercero.