Diseños de baños: 7 consejos modernos

Cuando no tenemos mucho espacio en el área de la habitación cada centímetro es importante y debemos recordar que tenemos un área en tres y no en dos dimensiones. Lo que significa que también podemos diseñar hacia arriba, y no sólo a lo ancho. Puedes transformar tus paredes en un increíble armario de blancos, o en un nicho decorativo. Los armarios empotrados y nos estantes flotantes serán tus mejores aliados. Utiliza diseños discretos y lineales, para mantener la simetría en el ambiente y que no luzca amontonado.

También puedes utilizar las paredes para lograr la decoración que deseas, combinando colores, materiales, texturas y luces para crear el ambiente que tenías pensado, pero sin la necesidad de agregar elementos que te roben espacio físico.