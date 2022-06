Almacenamiento en casas pequeñas: ideas para aprovechar el espacio

El problema del espacio es constante. Tanto si somos asiduos minimalistas, es decir que apreciamos por sobre todo los espacios vacíos y mantenemos el mobiliario y accesorios al mínimo necesario, como si somos clásicos acumuladores que entendemos mejor la realidad a través de los objetos, así como la ropa ¡nunca hay demasiado espacio!

Y es que el espacio también es aire, por lo que cuando los metros se hacen cada vez menos, nos sentimos constreñidos y hay quienes sufren de claustrofobia por ello buscan inmuebles con patio, jardines o al menos verandas, porches o un balcón. En las ciudades, a menos que contemos con muy buenos ingresos, cada vez se vuelve más complicado tener espacio y, aunque antes hemos escrito algunos consejos sobre formas de almacenamiento para obtener espacio o bien objetos que nos permiten robarle espacio al aire, nunca es suficiente ; pareciera como si arquitectos y constructores dirigieran un experimento para descubrir cuál es el mínimo espacio en el que puede habitar un ser humano.

¿La respuesta? Evidentemente en muy poco, lo hemos comprobado con soluciones como el Loft en Madrid y lo vivimos diariamente en estos nuevos departamentos de 37 m² que proponen a sus habitantes la cuestión de ¿cómo incluir una cama matrimonial? Lo bueno es que en México, el promedio en altura en hombres es de 1.70 metros mientras que en mujeres son 10 centímetros menos aproximadamente, por lo que no somos realmente grandes como para no caber pero ¿queremos ver que intenten enclavar a un alemán en estos espacios? solo veremos colgar sus piecitos en mobiliario y golpearse la cabeza en los marcos de las puertas.

Pero el problema básico además de las dimensiones es la acumulación. Somos pocos los que apreciamos lo mínimo de lo mínimo; nos han enseñado desde niños a guardar TODO, desde la ropa que le puede quedar a nuestros hermanos, hasta los papeles que muchas gracias a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hemos aprendido por las malas que hay que guardar los papeles de impuestos hasta por 5 años porque su sistema puede fallar de vez en mucho.

Existe la regla de ’lo que no has utilizado en un año, no lo volverás a utilizar’ pero esta regla por supuesto, cuenta con su excepción de Murphy, que precisamente al mes que te deshaces de esa cosa, resulta que la vienes a necesitar desesperadamente. No sabemos si es algo inconsciente pero lo que si sabemos es que pasa, así la pregunta es ¿dónde guardamos tanto chunche? Y aunque seguro hemos intentado de todo, es probable que hayamos dejado algunos espacios que ni siquiera sabíamos que estaban ahí y en homify quisimos darte unos consejos para aprovechar ese epacio invisible.