¿Música y Diseño de Interiores? El secreto en el mobiliario Parte I

​ La imagen del vaquero es el símbolo más perdurable de la música country, con sombrero y botas canta sobre ser un vaquero, el amor no correspondido y el engaño entre otros temas; y aunque en la actualidad ya no montan un caballo sino una camioneta, ¿dónde habitan los vaqueros? ¡En un rancho! o en complejos habitacionales pero siempre conservando la imagen rústica de la tierra y la naturaleza, del llanero solitario. La música country es una mezcla del folk del Sureste Americano con tintes de blues que ha evolucionado hasta nuestros días con toques de pop y adaptaciones acorde a las demandas de sus escuchas. Sin embargo la música conserva una cierta simpleza de verso y coro que le brinda esa pegajosidad y las hace memorable, además de las letras.

Y ¿de dónde proviene esa simpleza? del tipo de vida y el lugar que habitaban. Pero ¡ojo! no debemos confundir la simpleza con aburrimiento o pasado de moda, la simpleza tiene un encanto singular y pintoresco, no por nada hemos dedicado varios artículos sobre el Estilo Rústico que nos inspira por todas sus conexiones y arquetipos con el pasado. De tal suerte que si lo tuyo es la música Country y añoras en dulce melancolía tiempos que no viviste pero con los que te identificas, como decía Cantinflas ¡ahí esta el detalle! y he aquí una forma de empezar. Esta repisa de madera con sus orillas cuidadosamente gastadas y un color descarapelado, en la cocina o en la sala, será el lugar perfecto para colocar esos detalles que cuentan nuestra historia en el ’anillo de fuego’ que es la vida y el amor.