Diseño de casas: 6 tips para la humedad

¿Te ha pasado que cuando buscas una prenda que hace tiempo que no usabas huela extraño? no con un olor de polvo o guardado, sino como si lo hubieras guardado cuando aún no estaba totalmente seco. Si es así, es probable que tu casa esté pasando por un proceso de humedad.

La humedad puede llegar a cualquier casa, no te preocupes, suele ocurrir cuando vives en una zona muy fría o en la que las lluvias son constantes durante todo el año. Otra de las causas son encharcamientos sin resolver en la azotea o si las construcciones a tu alrededor presentan este problema.

Una de las señales más notorias de la presencia de humedad es el moho, que suele aparecer en forma de manchas verde oscuras por las paredes o incluso en tu piso. Estos manchas son sumamente antiestéticas y es mejor que las resuelvas tan pronto como te des cuenta, pues de lo contrario podría costar grandes sumas de dinero repararlo. Para evitar que esto pase, hemos preparado este libro de ideas con soluciones que te ayudarán a eliminar la humedad de tu casa y prevenir la presencia del terrible moho en tu construcción de concreto.