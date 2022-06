Baños pequeños: ideas fabulosas

Las mejores cosas vienen en empaques pequeños, o al menos así dice el dicho popular. Pero la verdad es que, para las mejores cosas no importa tanto el empaque, ni el contenedor, sino lo de adentro. Y precisamente eso sucede con los baños. No importa el tamaño del cuarto, ni su forma, lo que importa es que cuente con todo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades, y que por dentro tenga una imagen linda que nos haga sentir cómodos cuando estamos ahí. Un baño no necesita ser enorme para ser útil, ni tampoco para ser hermoso, sólo necesita que pongamos un poco más de atención en lo que incluimos en la decoración.

Para que tu baño pequeño no sólo sea hermoso, sino también funcional, te recomendamos que siempre coloques los muebles distribuidos de manera horizontal, nunca pongas un mueble frente a otro, y evita en la medida de lo posible las paredes opacas, y las divisiones gruesas, pues esto reduce el espacio visual y hace que tus baños se ven más pequeños de lo que en realidad son. Y para ayudarte a que decorar tu baño pequeño no sea un suplicio, te dejamos algunos consejos que te ayudarán a tomar las decisiones más rápido, y a lograr un diseño espectacular.