7 terrazas con asadores que te van a encantar (y a inspirar)

¿A quién no le gustaría tener una terraza con asador? Seguramente a muchos. Es que, ahora que ya el calorcito se deja sentir en la mayor parte del país, las carnes asadas, reuniones con los amigos no paran. Si tienes un espacio disponible en exterior, pero no lo tienes arreglado para recibir a tus amigos o familia, ¡ahora es cuando para ponerlo bonito! En este libro de ideas te compartiremos algunos proyectos de nuestros expertos en homify para que te inspires a diseñar tu terraza e incluyas un asador.

En caso que ya cuentes con un patio o terraza, pero quieras renovarla o darle un aire nuevo, también este libro de ideas ¡es para ti! Ideas e inspiración, modernas, tradicionales, para espacios pequeños o grandes ¡Toma nota!