7 tips que te ayudarán a organizar un garaje pequeño

Otra cosa que puedes poner un tu pared es una placa de corcho con algunos ganchos, estos te ayudarán a organizar tus herramientas, de esta forma no estarán todas revueltas en una horrible caja o maleta que ocupan mucho espacio en piso y tienes que vaciarla cada vez que necesitas una herramienta y no la encuentras rápidamente. Con este consejo podrás tenerlas todas a la vista y a la mano en cuanto las necesites y ahorrar espacio. Te aseguro que una vez que pruebes esta técnicas no podrás concebir que alguien no encuentre una herramienta.