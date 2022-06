Comedores modernos: lo más chic contemporáneos

A veces las reuniones son muy pequeñas, dos parejas o bien por las mañanas al desayunar en familia solo somos tres o cuatro en un sábado que todos podemos desayunar al mismo tiempo. Por ello los comedores pequeños son una buena opción para incitar el diálogo y reforzar la comunicación.

Pero no es cuestión solo del mueble sino de su ubicación. Los comedores pequeños generalmente están dentro de la cocina lo que les brinda una calidez muy humana. Entre el hervor en la estufa, el olor de lo que se cocine en el horno, la plática mientras se prepara la comida y por supuesto lo que siempre olvidamos o damos por sentado: la comunicación con el / la cociner@. No porque estén ocupados picando las verduras, cuidando que no se derrame la leche, y al pendiente del horno, quiere decir que no pueden hablar ¡por el contrario! al cocinar nos inspiramos y, si recordamos la obra de Laura Esquivel, sabremos que es también un espacio de reflexión hasta filosófica.

Así, la próxima vez que nos sentemos a comer en este pequeño comedor, pongamos atención a los detalles que de ahí se podrá resolver la vida.