Jardines pequeños: 8 ideas útiles

Cuando tenemos un jardín pequeño, lo primero que debemos hacer es definir exactamente para qué, o por qué deseamos ese jardín. Si tenemos niños pequeños, tal vez la respuesta sea para que ellos disfruten, si no los tenemos, las respuestas pueden varias desde simplemente porque te gusta tener flores en casa, o porque un jardín es un símbolo de estatus, o porque deseas un espacio done puedas sentarte a tomar una copa o una taza de café con tus amigos, o simplemente porque quieres un espacio verde, para respirar tranquilidad cuando llegues muy estresado del trabajo. Estas respuestas no ayudarán a definir lo que necesitaremos en nuestro jardín, y de lo que podremos prescindir en su diseño, y para ayudarte a que tu jardín quede diseñado perfectamente para ti, hemos reunido algunos consejos sencillos en este libro de ideas. Toma nota…