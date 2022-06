Diseño de recámaras: 7 tips ideales para descansar

Instalar un buen ventilador en el techo puede ayudarte a mantener una temperatura adecuada y balanceada, de tal manera que no resulte fresca pero no fría. Los ventiladores de techo deben estar bien aceitados y tener un mantenimiento adecuado para que el ruido no interfiera en el ambiente cuando están encendidos. Con un ventilador, puedes evitar el aire acondicionado que produce ruidos que pueden afectar tu sueño. El frío puede ser una distracción en el patrón del sueño.

También es importante mantener a cualquiera de estas dos opciones libres de polvo. Una recámara limpia y fresca, te conducirá a una agradable noche de sueño.