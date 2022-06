Dseño de cocinas ¿cuál se adapta a tu personalidad?

Luxmoore & Co

Las personas inteligentes y poco convencionales prefieren que sus cocinas exuden un estilo ecléctico. Se inspiran en todos los estilos y épocas sin miedo de combinarlos. Aún cuando la primera no funcione, no tienen temor de cambiarlo nuevamente. Como mediador, probablemente te gusta jugar con las ideas una y otra vez y no dejas que los conceptos de otras personas te influyan.

Eres una persona de mente abierta y tratas de encontrar nuevos estilos y soluciones para tus diseños, no te importa romper las reglas y encontrar tu propio estilo en el proceso.

En tu cocina, puedes tener espacio para la tecnología teniendo cajones o gabinetes equipados con tomas de electricidad para acomodar tus accesorios. En este diseño de Luxmoore & Co, puedes encontrar un toque de inspiración.