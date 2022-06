Color negro para decorar la casa: ideas y opciones modernas

​ Ok, admitimos que quizá muchos decoradores han perpetuado esta idea en su incansable búsqueda por la luz natural y además solemos preciar mucho más las habitaciones con ventanas, más si pueden ser de grandes dimensiones, pero admitámoslo, hay habitaciones, como el baño donde las ventanas simplemente o no existen o bien son minúsculas por lo que pensar en colocar negro en ellas simplemente no hace sentido en nuestras cabezas ¡hasta ahora!

El negro, efectivamente absorbe la luz y puede hacer parecer que la habitación sea más obscura de lo normal, pero con ayuda de un buen sistema de iluminación artificial podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación en negro que brindará a ese espacio, como lo vemos en la imagen, un tono muy elegante. Se puede colocar como azulejo pequeño y ¿el truco? será combinarlo con otro color atrevido como el dorado que se aprecia en la imagen. Así, un poco al estilo Studio 54 esta opción será interesante al redondearla con muebles en color crema que nos recordarán las medusas en la obscuridad: lujo y esplendor.