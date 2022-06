Cocinas modernas: 7 ideas al exterior

Este afirmación no puede ser esquivada, pues de ella depende mucho tu bienestar. Lo que sucede aquí es que una cosa es abrir tu cocina al exterior y otra muy distinta dar por hecho que con ese hecho ya no tendrás privacidad ni protección alguna cuando el clima se torne un tanto extremo, recuerda que la habitación que transformarás es la cocina como tal, no una cocina de terraza, así que debes cuidarla como un espacio interior.

Para dicho fin existen múltiples maneras, la más utilizada es aquella que toma al vidrio como protagonista. Puede ser en forma de puerta o ventana, lo único que debes buscar es que al abrirse deje toda el área libre de obstáculos, y que incluso pueda permanecer abierta días enteros sin estorbar en lo mas mínimo, pero que sea útil cuando exista intensa lluvia o se presenten fuertes vientos, e incluso vehemente frío.