Remodelación de jardin: de viejo a bonito

La vivienda, de marcado estilo rústico, contaba con un patio central cuya intención original era servir como patio de luz y conector entre los espacios interiores, como una especie de vestíbulo y descanso. Pero realmente no funcionaba así, no se relacionaba con los interiores directamente, ni siquiera se alcanzaba a apreciar desde adentro, no iluminaba, no ventilaba y no inspiraba a pasar ahí más de lo indispensable para llegar a otra habitación: la humedad había hecho de las suyas, la pintura y el ladrillo se encontraban deteriorados y las grietas y desprendimientos creaban una atmósfera más de abandono que de descanso.