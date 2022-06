Cocinas pequeñas: 5 ejemplos que quedaron fabulosas

Terminaremos nuestro recorrido en una cocina coreana que, como podemos ver, lucía sucia, desaliñada, oscura y encerrada. El área se delimitaba con una serie de muros y puertas que no permitían la fluidez entre los espacios, no había comunicación con la estancia y no había espacio para un comedor ni una barra desayunadora. El mosaico morado alguna vez fue divertido, pero ahora…