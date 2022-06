3 casas cambiaron de imagen ¡y ya no las vas a reconocer!

Esta casa tenía fachada sólo porque todas las construcciones las tienen, pero no se había aprovechado para nada: una puerta instalada en una galería adosada a la construcción que, aunque era de ladrillo de barro, no lucía linda ni acogedora. La cerca de madera derruida no aportada ninguna sensación de seguridad y el patio estaba desaprovechado y sin vida. ¡La ayuda era necesaria!