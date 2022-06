8 ideas para transformar tu azotea en una terraza

Siempre pasa que en todas las casas existe un espacio descuidado, que llenamos de cosas que ya no queremos o ya no funcionan. Nunca vamos a este lugar más que para aventar algún otro objeto que no tiene más espacio en nuestra vida y usualmente estos destinos son la azotea o el garaje. Si tu haces lo mismo, no te preocupes comprendemos que estos lugares estén desordenados. Pero no hay motivo para que no podamos volver a empezar y convertir estos espacios en lugares para la convivencia, en donde pasemos buenos momentos y los hagamos parte de nuestro hogar. Es por ellos que en homify nos hemos dado a la tarea de reunir algunos consejos de decoración que te pueden servir para convertir en un lugar muy especial esa azotea gris a la que nunca le prestaste mucha atención.

Todo lo que tienes que hacer para enterarte de cómo puedes llevar a cabo esta transformación es seguir leyendo. Te aseguramos que después de hacerlo nunca volverás a creer que la azotea es un lugar sin importancia. ¡Adelante!