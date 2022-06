Azotea tansformada en terraza maravillosa

Las terrazas son un lugar idóneo para aprovechar de diversas formas en buena compañía. Si se encuentra con amigos o familiares, es lógico pensar que será mejor disfrutar de un rato agradable respirando aire fresco en la terraza. Y para aquellas personas cuyo trabajo depende considerablemente de la creatividad, o simplemente que gusten de escribir, leer, realizar manualidades, etc., no hay mejor lugar donde aislarse y relajarse para realizar dichas tareas. Esto se atribuye a que la luminosidad y el aire fresco ayudan a reducir el estrés, favoreciendo la creatividad y oxigenando el organismo de tal manera quelas labores parecen menos pesadas. En este proyecto no se limita la actividad al comedor dentro de la galería, afuera, en el resto del patio revestido en madera, se ubicaron ciertas zonas para disfrutar del sol una tarde de verano o darse un baño de luna al anochecer…