Descubre cuáles plantas de interior son mejores para la entrada de la casa

Si no cuentas con un área exterior exclusiva dada las reducidas dimensiones con las que cuentas, pero si tienes una terraza que conecta la entrada exterior con el portal interior de tu casa, es bueno que coloques en la barda diversas plantas, sobre todo aquellas que les fascina trepar por muros y barrotes y que además, no les encanta recibir la luz del sol directamente, por ello incluso son denominadas, de sombra. La elección de este tipo de vegetación te permitirá hacerlas pender de tu techo dada su ligereza, y gracias a su caída, lucirán despampanantes en tus paredes, incluso con su presencia omitirán que tus visitas noten que no cuentas con una área verde y exterior como tal.

Esta idea se ejemplifica de maravilla en el trabajo realizado por Nina Sand donde la protección superior de esta entrada, resalta el verdor de múltiples plantas que purifican el ambiente y le dan un toque muy original.