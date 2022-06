7 estilos de jardines para el frente de la casa

Atelier Jardins do Sul

Atelier Jardins do Sul

Si no tienes mucho tiempo para cuidar de las plantas, pero no quieres perderte de los beneficios de tener esta decoración al frente de tu casa, una buena opción son las especies de suculentas. A la alza en las tendencias de decoración de interiores, estas plantas también pueden formar un bello e interesante jardín, que no demandará mucha atención y cuidado, ya que el cultivo de estas especies es muy sencillo.

Un buen ejemplo de un jardín decorado con estas plantas, es este bello diseño con la presencia bien marcada de diferentes tipos de suculentas.

¿Cuál es tu favorito? ¡Cuéntanos en los comentarios!