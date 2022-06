Salas pequeñas: 8 consejos para que se vean grandes y bonitas

Recuerda que los espacios pequeños no perdonan, por eso, si quieres que tu sala se vea siempre en óptimas condiciones deberás mantenerla en impecable orden y limpieza. ¡No hay pretextos! Si comienzas a acumular libros, ropa, bolsas, o cosas en la sala, pronto se verá sólo el caos y no tu buen gusto.

Incluso si piensas que ya eres muy ordenado, aún puedes mejorar. Te propongo el siguiente ejercicio: párate en una esquina de tu sala, cierra los ojos e inhala y exhala algunas veces. Cuando estés tranquilo abre los ojos y trata de ver todo de diferente manera, como si no fuera tu casa ¿Que cosas salen sobrando? ¿Qué se ve tirado? Todo lo que veas que desentona con el diseño de tu casa prepárate para quitarlo o buscarle otro lugar. No te aferres al adorno que te regaló tu madre, o al florero que al principio era una buena idea pero ahora ya está pasado de moda. Si no se ve bien tendrá que irse, si no sólo sumará más al desorden. De esta manera mira tu sala y las cosas que depositas en ella con ojos de diseñador y podrás tener mejores resultados.