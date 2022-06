Concreto aparente: 14 ideas para interiores y exteriores

En el mundo de la arquitectura y construcción que tanto nos fascina disfrutar en homify, el concreto es un material de muchísima popularidad. Dadas sus cualidades, difícilmente inigualables por otros materiales. Su dureza, durabilidad y maleabilidad es lo que hace a muchas personas, decantarse por él, ya sea para levantar estructuras, crear vigas o edificar paredes, es decir, no te sorprendas de encontrarlo en casi todas las edificaciones que ves en tus recorridos diarios, e incluso de quererlo o tenerlo presente en la estructura de tu propio hogar.

Además, ahora su apariencia dejó de ser vista como aburrida, aspecto que antes no convencía 100% de él, lo que significa que el tono gris uniforme ya no lo es todo. Con el auge del estilo industrial, el concreto comenzó a ser protagonista de espacios internos modernos y con mucho estilo, presentándose como revestimiento de pisos, paredes, escaleras y no sólo en estructura.

Así que si pensabas que el concreto es un material que únicamente pertenece al esqueleto de un proyecto y por eso no lo contemplabas en el embellecimiento, con este libro de ideas te demostramos todo lo contrario y hasta te damos ideas para que le des la bienvenida a tu hogar.