La remodelación de un departamento: ¡un cambio asombroso!

Basta con esta primera imagen para detectar algunas características del departamento que paso de ser, como en el cuento infantil, de patito feo a cisne. El lugar constaba de no más de 30 metros cuadrados, por lo que era bastante pequeño, donde no cabían más que un par de habitaciones, un pequeño cuarto de baño y una cocina que, como podemos ver, estaba rezagada en un diminuto rincón donde no había espacio para detalles decorativos, es más, ni siquiera para sentir libertad al cocinar.

En cuanto a la iluminación, la luz natural que entraba era escasa, así como lo eran esos tintes de modernidad que deben estar presente en cualquier lugar para que no se note rezagado en tendencias de arquitectura y diseño.

En resumen, bastaba verlo para saber que un cambio en él no debería ser sencillo, ¡necesitaba prácticamente un milagro!