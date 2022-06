​ Esta ha sido nuestra cruz desde el principio. Sabemos y entendemos que nuestros presupuestos no siempre son tan amplios como quisiéramos y el añorado ’extreme make over’ simplemente deberá esperar algunos años. Sin embargo hemos descubierto que no siempre se necesitan grandes presupuestos para cambiar y / o redecorar nuestro hogar; un detalle aquí, una capita de pintura acá, un tapiz por acullá y ¡listo! por ello creamos este libro de Ideas de Decoración libres – ajustados Presupuestos para empezar porque sabemos que una vez que empieces, no querrás parar.