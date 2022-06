7 fantásticas ideas para poner bonito tu jardín ¡con piedras blancas!

Identifica el tamaño de las piedras. La blancura de la piedra luce mejor mientras la cantidad que utilices en tu jardín sea considerable, es decir, no temas por hacerla ama y señora de tu piso, siempre y cuando, contemples como principal elemento el tamaño de lo guijarros.

De pronto no se piensa mucho en que tan grande o pequeñas pueden ser las piedras elegidas, pero esto tiene una repercusión importante en el uso y adecuado disfrute del jardín. Por ello piensa bien si sólo serán decorativas, es decir, si no serán pisadas continuamente, si es así, entonces pueden ser pequeñitas y no habrá inconvenientes por el hecho de que sean ruidosas, resbaladizas e incluso que terminen con un tono grisáceo que opaque su blancura. Pero si las piedras estarán en el área de paso, mejor instala peldaños de gran tamaño que permitan caminar de manera segura y tranquila, y quizá poner piedras diminutas pero en zonas aledañas.