Asadores y parrillas para espacios pequeños

¿Te imaginas a qué sabrán unas hamburguesas cocinadas en un asador espacial? Pues seguramente ¡deliciosas! Este asador tiene tres grandes ventajas. La primera es que, gracias a su llanta, podrás llevarlo a cualquier parte, o guardarlo en la bodega para liberar espacio en tu terraza o jardín cuando no lo ocupes. La segunda es que, no sólo es un asador, sino que cuenta con un área extra para poder colocar los alimentos, y no tener que estar yendo y viniendo de la mesa al asador, y la tercera y más importante es que: tiene una apariencia increíble. Un diseño vanguardista que parece una pequeña nave del futuro, con el que sorprenderás a todos tus invitados.