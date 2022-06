Casa bonita con encanto rústico

La arquitectura no funciona como una ciencia exacta como las matemáticas y la física, que explican los fenómenos del mundo real con fórmula. En la arquitectura no existen fórmulas. Un hogar práctico, acogedor y cautivante no es el resultado de una fórmula exacta. Tal vez sea por esta razón que la arquitectura es fascinante, porque opera con ciertos elementos misteriosos, que pocas personas comprenden, pero específicamente, los arquitectos. Nosotros como observadores no vemos la “fórmula” o el proceso creativo, apenas vemos los resultados de su misterioso trabajo.

Hoy te presentamos una casa increíble de aspecto tradicional y llena de encanto, con ambientes interiores espaciosos y acogedores. La casa fue diseñada por el despacho Info9113 y está ubicada en un terreno irregular y saca provecho de las condiciones naturales del espacio y del paisaje circundante. El interior de la casa desborda simplicidad, encanto y confort.

¿Quieres conocer más de cerca este proyecto? Continúa con nosotros y disfruta de las imágenes que seleccionamos para ti.