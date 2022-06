Remodelación: una casa que quedó sensacional

El área social donde se encuentra la sala, lucía sin vida, un poco anticuado y con una carga de accesorios y muebles que no combinaban entre sí, aumentando la carga visual que resultaba poco agradable. La sala carecía de cohesión y carácter, con elementos que no se mezclaban bien y donde no podía percibirse un estilo bien definido o una intención en el diseño.