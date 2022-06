Remodelación: 6 ideas para tu porche

En español no tenemos una palabra tan precisa para el porche, que es una palabra inglesa con modificaciones hechas por los latinos. Quizás el nombre sería pórtico, o incluso cochera, pero eso no importa tanto mientras sea un espacio de la casa que antecede al comedor y a la sala en la entrada. En México no muchos diseños de casas tienen la cultura del porche, pero si la cultura del estilo y la moda. Los pórticos agregan mucho a la fachada de un hogar, por lo que merecen su debida atención.

Este articulo te ayudará a ver como potenciar ese espacio en la parte frontal de la casa, y cómo crear un porche ¡espectacular! Así es, tú también puedes tener un espacio de descanso, convivencia y buen gusto al frente de tu casa, sólo abre tu mente ¡y atrévete a probarlo!