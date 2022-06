Top 5: ¡7 fabulosas ideas para recubrir las paredes!

Algunas veces, decorar o renovar la decoración suena como algo sumamente costoso, y nuestro entusiasmo se ve reducido a polvo, pero esto no significa que debamos detenernos. Podemos lograr una decoración preciosa y muy funcional, simplemente utilizando algunos materiales baratos, o muebles antiguos. Y para ayudarte te dejamos algunos consejos de cosas DIY (Do It Yourself) que puedes hacer fácilmente. Esta v ez, enfocado en balcones y terrazas ¿Estás listo? ¡Manos a la obra!

7 sencillas ideas para balcones y terrazas que te encantarán