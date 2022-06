Todo lo que debes saber si quieres una alberca en tu patio

A todos nos gusta un buen chapuzón en una fresca alberca en el verano ¿a ti no? No lo puedes negar, es lo máximo. Y si puedes darle un poquito de calor en invierno, para cumplir con tu cuota de ejercicios en el agua. ¿Por qué no? También es válido. Siempre has pensado que eso de tener una alberca en casa, es una extravagancia pero por dentro de ti realmente lo deseas… no lo niegues, te conocemos. Eres de las personas que encuentran en homify sugerencias, proyectos, ideas, que te permiten mejorar notablemente los espacios y habitaciones de tu casa y jardín. Ahora hemos pensado que quizás una alberca, también puede entrar en tus planes de remodelación, para disfrutarla con familia y amigos, pero revalorizando la inversión que significa tu casa.

En este artículo de homify te estaremos presentando distintos tipos de alberca, que quizás te sirvan para pensar en que puedes tener una en tu casa.La puedes conseguir prefabricadas, de rápida instalación, las que puedes montar y desmontar de forma de usarlas solo esos fines de semana que disfrutará la familia, o las que ya construirás de forma definitiva, que a la larga definirán un aumento del valor de tu casa, con un buen mantenimiento.

Trataremos de darte indicaciones para que puedas planificar esa construcción y algunos precios en México según los tamaños que están a la venta. Disfruta nuestro artículo ¡Una alberca en tu casa más fácil de lo que crees!