Ideas para decorar tu casa en el otoño

La belleza de los detalles que no están sujetos a los muebles es, que cuando las estaciones cambian, estos detalles también pueden hacerlo. Tal vez la forma en que orientamos el sofá durante el verano fue para que la tela no se desgastara con el exceso de luz que se filtraba por las ventanas. O quizá movimos el comedor más cerca al patio para crear esa yuxtaposición entre interior y exterior. Tal vez incluso movimos el sillón frente a la chimenea porque ya no se usaba. Cualquiera que sea la razón ahora podemos empezar a pensar en el diseño de nuestros espacios para la temporada.

Centrar los sofás alrededor de la chimenea o mover la mesa de la cocina más cerca del hogar para aprovechar el calor proporcionado. Pero sobre todo, es momento para agregar todas esas bellas decoraciones y accesorios en madera.

Todas las lámparas que pusimos a un lado durante el Verano por la presencia de la luz natural es momento de que regresen a sus lugares originales, y siempre podemos contar con esos pequeños detalles que habíamos olvidado y que seguramente se verán increíbles en nuestro nuevo diseño otoñal.

