Comedores para casas pequeñas – ¡Ideas fantásticas!

Así como nos leíste, el aspecto multiusos en un determinado rincón de tu comedor, es la tercer idea que tenemos para que no sufras de los espacios pequeños. Todo consiste en determinar que es posible y que no, de acuerdo al modo de vida. Por ejemplo, si vives solo, no hay impedimento para que aproveches el espacio del comedor, cuando no sea horario de comida, como área de estudio.

Suena sencillo y realmente lo es, sólo necesitas una buena iluminación y una atmósfera tranquila. En lo que respecta al hecho de ver arruinada la atmósfera de estudio, una vez que te dispones a ingerir alimento, tranquilo, ya que lo más recomendable, cuando se trabaja o se estudia, es dejar las cosas ordenadas luego de cada jornada, así sólo bastará algún estante cerca para tener todo a la mano.

Así que ya lo sabes, utilizar el comedor como área de estudio no sólo ahorra espacio, sino que invita a tener todo mucho más ordenado.