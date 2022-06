Pasillos: 7 ideas de revista

El orden es una de las constantes fundamentales que deben estar siempre dentro de las áreas de servicio y de paso como el pasillo. Seguramente odias andar por los pasillos y tener que estrecharte contra la pared cuando hay demasiadas cosas, o tener que caminar detrás del anfitrión, o que tus invitados vayan tras de ti, porque no hay espacio suficiente. Pues bien, no podemos hacer más grandes tus pasillos, pero podemos ordenarlos. El orden nos ayudará a limpiar los espacios, a tener una mejor conexión con nuestras habitaciones, y a tener a la mano las cosas. Tu casa lucirá hermosa, y ya no te demorarás buscando las cosas.