Limpieza profunda de tu casa ¡en 3 horas!

¿Qué causa la mayor sensación de desorden?, todas aquellas cosas están fuera de lugar y la basura que se encuentra cubriendo el piso, así que por ahí debes de comenzar. Recuerda que el truco en este método de limpieza radica en ir de lo más indispensable a los detalles, así, si tus visitas no te dan las tres horas necesarias y llegan antes, al menos ya sólo te faltó enfatizar la sensación de limpieza.

Otro truco para que esta técnica funcione de maravilla, es ir haciendo la actividad no por habitación, sino de manera general, es decir, barre y recoge toda tu casa y no avances por partes, así no hay fragmentos de tiempo perdidos en cambiar de escoba a trapeador y de un lugar a otro.