8 ideas con piedra para modernizar las paredes de tu casa

La piedra se ha convertido en un elemento importante en la decoración. En las fachadas, los jardines, las habitaciones, o las chimeneas. Pero lo más interesante es que, incluso antes de que se comenzarán a construir casas, las piedras ya decoraban los ríos, montes y volcanes. Hay piedras de muchos tipos. Unas son muy buenas para pisos y paredes, otras mejor para una cosa, o para la otra.

Lo increíble de las piedras es que no sólo difieren entre familias, sino que cada una es totalmente diferente a otra. Unas, están en lo más superficial del planeta, en su corteza o debajo de ella. Esto se ve reflejado, incluso en su precio, pues no perforar tanto, implica menos costo, para encontrarlas. Y la mejor parte, es que no sólo son parte de la naturaleza, sino de la historia de todos nosotros. Lo que significa que si las llevamos a casa, llevamos algo más, que una piedra. Tal vez el tiempo, tal vez la evolución. Al final, ellas, valen mucho más de lo que pagamos. La piedra te abrirá un mundo de posibilidades, su fuerte personalidad te llevará sin duda a pensar el diseño de una manera diferente.